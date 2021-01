Litiga con un giovane, prende l’auto, lo investe e scappa: arrestato 38enne sannita (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un 38enne di Durazzano con precedenti penali, R.D.N. le sue iniziali, è stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, avrebbe investito con un’auto un giovane che viaggiava a bordo di una bicicletta in località Torre Murata nel comune di Durazzano, facendo poi perdere le sue tracce. Secondo quanto si apprende però, pare che l’episodio abbia un antefatto: nella piazza centrale del piccolo comune sannita, il giovane, che si stava recando presso un’attività commerciale, avrebbe avuto un diverbio con il 38enne. Così quest’ultimo, in preda alla furia, avrebbe preso in ‘prestito’ un’auto per poi inseguire e investire il giovane ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Undi Durazzano con precedenti penali, R.D.N. le sue iniziali, è statonel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, avrebbe investito con un’auto unche viaggiava a bordo di una bicicletta in località Torre Murata nel comune di Durazzano, facendo poi perdere le sue tracce. Secondo quanto si apperò, pare che l’episodio abbia un antefatto: nella piazza centrale del piccolo comune, il, che si stava recando presso un’attività commerciale, avrebbe avuto un diverbio con il. Così quest’ultimo, in preda alla furia, avrebbe preso in ‘prestito’ un’auto per poi inseguire e investire il...

