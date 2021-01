L’intesa tra Israele e Grecia sugli addestratori di Leonardo. Ecco quanto vale (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governo di Atene ha dato luce verde all’accordo con Israele per la fornitura di una scuola di volo. Sarà l’israeliana Elbit Systems a fornire servizi ventennali per 1,37 miliardi di euro, comprensivi di dieci velivoli M-346 realizzati dall’italiana Leonardo. SulL’intesa si sommano fattori politici, strategici e commerciali che interessano anche la Penisola e che confermano la centralità delle commesse militari nei rapporti internazionali. IL QUADRO DI RIFERIMENTO Tecnicamente si tratta di un via libera iniziale alla sottoscrizione di un accordo g2g (tra i due governi). Arriva dopo una competizione internazionale in cui l’offerta israeliana si sarebbe rivelata la migliore, e lascia ora il campo a ulteriori negoziazioni, alla firma ufficiale sulL’intesa g2g e poi alla fase contrattuale. Di certo c’è che la ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governo di Atene ha dato luce verde all’accordo conper la fornitura di una scuola di volo. Sarà l’israeliana Elbit Systems a fornire servizi ventennali per 1,37 miliardi di euro, comprensivi di dieci velivoli M-346 realizzati dall’italiana. Sulsi sommano fattori politici, strategici e commerciali che interessano anche la Penisola e che confermano la centralità delle commesse militari nei rapporti internazionali. IL QUADRO DI RIFERIMENTO Tecnicamente si tratta di un via libera iniziale alla sottoscrizione di un accordo g2g (tra i due governi). Arriva dopo una competizione internazionale in cui l’offerta israeliana si sarebbe rivelata la migliore, e lascia ora il campo a ulteriori negoziazioni, alla firma ufficiale sulg2g e poi alla fase contrattuale. Di certo c’è che la ...

