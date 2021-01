L’esordio di Nico Mannion (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo stavamo aspettando da diverso tempo e finalmente è successo: Nico Mannion ha esordito nella partita tra Golden State Warriors e i Sacramento Kings. Qualche giorno fa era stato intervistato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e alla domanda relativa al suo (non) minutaggio in campo aveva risposto: “È dura stare fuori, non sono abituato. Penso però di dover prima imparare“. Nemmeno il tempo di terminare l’intervista e Nico Mannion fa il suo esordio: quasi 8 minuti in campo (di garbage time) in cui cattura 2 rimbalzi e distribuisce 2 assist. Per la prima marcatura dovremo ancora aspettare almeno alla sfida contro i Clippers nella notte tra mercoledì e giovedì. Ma Nico ha dimostrato di avere la testa sulle spalle e sarà in grado di conquistare l’America. D’altra parte solamente un anno fa era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo stavamo aspettando da diverso tempo e finalmente è successo:ha esordito nella partita tra Golden State Warriors e i Sacramento Kings. Qualche giorno fa era stato intervistato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e alla domanda relativa al suo (non) minutaggio in campo aveva risposto: “È dura stare fuori, non sono abituato. Penso però di dover prima imparare“. Nemmeno il tempo di terminare l’intervista efa il suo esordio: quasi 8 minuti in campo (di garbage time) in cui cattura 2 rimbalzi e distribuisce 2 assist. Per la prima marcatura dovremo ancora aspettare almeno alla sfida contro i Clippers nella notte tra mercoledì e giovedì. Maha dimostrato di avere la testa sulle spalle e sarà in grado di conquistare l’America. D’altra parte solamente un anno fa era ...

MyFriendDario78 : Bella notizia l’esordio di Nico Mannion in NBA. Purtroppo, visto che gli avversari erano i Sacramento Kings, non verrà omologato. - FabioGatto10 : Questa notte ha fatto il suo esordio in #Nba Nico #Mannion, l’italiano in 7 minuti ha messo a segno 2 rimbalzi e 2… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Dopo il successo della puntata d’esordio, «Viaggio nella Grande Bellezza», torna su Canale5 e su Mediaset Play dal 29 dic… -

