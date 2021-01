La città di ghiaccio di Harbin in tutto il suo splendore (Di martedì 5 gennaio 2021) Centinaia di tonnellate di ghiaccio sono state utilizzate anche in questo inizio di 2021 per costruire torri, palazzi, templi e architetture ad Harbin, la città nel nord della Cina dove ogni anno, il 5 gennaio, inaugura il Festival internazionale delle sculture di ghiaccio. Una vera e propria cittadella effimera in grado di attirare circa un milione di turisti; saranno però poche decine di migliaia quelli che quest’anno, a causa della pandemia, potranno visitare la città prima che il sole primaverile sciolga il ghiaccio. E allora godiamoci gli scatti che arrivano da Oriente, comodamente seduti sul divano, viaggiando con l’immaginazione in attesa di poter rimettere piede su un aereo. Wired. Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) Centinaia di tonnellate disono state utilizzate anche in questo inizio di 2021 per costruire torri, palazzi, templi e architetture ad, lanel nord della Cina dove ogni anno, il 5 gennaio, inaugura il Festival internazionale delle sculture di. Una vera e propria cittadella effimera in grado di attirare circa un milione di turisti; saranno però poche decine di migliaia quelli che quest’anno, a causa della pandemia, potranno visitare laprima che il sole primaverile sciolga il. E allora godiamoci gli scatti che arrivano da Oriente, comodamente seduti sul divano, viaggiando con l’immaginazione in attesa di poter rimettere piede su un aereo. Wired.

