I Simpson meglio di Nostradamus, la catastrofica profezia per il 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) I Simpson non ne hanno mai sbagliata una, o quasi, le previsioni del cartone creato da Matt Groening si sono spesso rivelate veritiere, ecco perché c’è da preoccuparsi per il 2021. Nel 1500 il mondo pendeva dalle labbra di Nostradamus, il famoso astrologo che con le sue rivelazioni è riuscito a prevedere numerosi avvenimenti, oggi ci sono I Simpson a prendere il suo posto. Scherzi a parte, sono molte le profezie che si sono rivelate vere, una su tutte ‘elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Anche per il 2021 non sono mancate le previsione nel cartone di Matt Groening, ecco quindi cosa dobbiamo aspettarci per questo anno appena iniziato. LEGGGI ANCHE>>>Nostradamus, le profezie per il 2021: si salvi chi ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Inon ne hanno mai sbagliata una, o quasi, le previsioni del cartone creato da Matt Groening si sono spesso rivelate veritiere, ecco perché c’è da preoccuparsi per il. Nel 1500 il mondo pendeva dalle labbra di, il famoso astrologo che con le sue rivelazioni è riuscito a prevedere numerosi avvenimenti, oggi ci sono Ia prendere il suo posto. Scherzi a parte, sono molte le profezie che si sono rivelate vere, una su tutte ‘elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Anche per ilnon sono mancate le previsione nel cartone di Matt Groening, ecco quindi cosa dobbiamo aspettarci per questo anno appena iniziato. LEGGGI ANCHE>>>, le profezie per il: si salvi chi ...

anarchogothfem : @__APEREGINA Sul punto di vista della morale preferisco i Simpson, fanno più critica sociale e le minoranze sono ra… - vivietimpera : @Pupi8188 @Inter Basta Club, a fine partita meglio guardare i Simpson. - SalvoMuzzone : @Emanuele676 @repubblica Ma ripetere cosa? Ma cosa vuoi e chi sei x dire cosa debbo fare? Sec me nn stai bene, fatt… - VincenzoNamor85 : @alfredoferrante @SkyItalia @NetflixIT @PrimeVideoIT Per due-tre serie che magari potrebbero interessarti su Sky, m… - giuppise : @PersilQ sono già allenata! Quasi quasi il mio telecomando, alla vista di Mattarella, Conte & Co., cambia canale, meglio anche i Simpson! -

Ultime Notizie dalla rete : Simpson meglio I Simpson, maratona di Natale con 250 episodi su Fox Style - Moda Uomo del Corriere della Sera I Simpson meglio di Nostradamus, la catastrofica profezia per il 2021

I Simpson non ne hanno mai sbagliata una, o quasi, , ecco perché c'è da preoccuparsi per il 2021: la data è fissata.

Cinema 2021: sei giovani attrici che domineranno quest'anno

Da Talia Ryder in West Side Story a Jessica Henwick in Matrix 4: sei star emergenti che vedremo sul piccolo e sul grande schermo. E qualcuna di loro ha già scritto sceneggiature e pensa a un ruolo da ...

I Simpson non ne hanno mai sbagliata una, o quasi, , ecco perché c'è da preoccuparsi per il 2021: la data è fissata.Da Talia Ryder in West Side Story a Jessica Henwick in Matrix 4: sei star emergenti che vedremo sul piccolo e sul grande schermo. E qualcuna di loro ha già scritto sceneggiature e pensa a un ruolo da ...