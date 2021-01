**Governo: Renzi, 'aspettiamo Conte in Senato, responsabili? Non sarebbe scandalo'** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il Premier ha detto che verrà in Parlamento in modo trasparente. Lo aspettiamo in Senato. E se i responsabili di Lady Mastella sosterranno questo governo al posto nostro noi non grideremo allo scandalo ma rispetteremo la democrazia parlamentare". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il Premier ha detto che verrà in Parlamento in modo trasparente. Loin. E se idi Lady Mastella sosterranno questo governo al posto nostro noi non grideremo alloma rispetteremo la democrazia parlamentare". Lo scrive Matteonella enews.

