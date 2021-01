F1, i Test 2021 slittano di 10 giorni e si terranno in Bahrain. Il nuovo programma (Di martedì 5 gennaio 2021) Manca ormai solo l’ufficialità, ma la Formula Uno dovrebbe ripartire in Bahrain con i Test collettivi pre-stagionali e a seguire con il primo Gran Premio del 2021. Sembra sempre più probabile infatti il rinvio dell’opening di Melbourne (inizialmente previsto nel weekend 19-21 marzo) a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con il circus che a quel punto farebbe direttamente tappa a Sakhir per il primo atto del nuovo campionato. Questo scenario dovrebbe provocare però un ulteriore cambio di programma per quanto riguarda i Test invernali, che verranno disputati proprio in Bahrain un paio di settimane prima del GP d’apertura del Mondiale. I team sembrano favorevoli a questa pianificazione, perciò la finestra di Test in ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Manca ormai solo l’ufficialità, ma la Formula Uno dovrebbe ripartire incon icollettivi pre-stagionali e a seguire con il primo Gran Premio del. Sembra sempre più probabile infatti il rinvio dell’opening di Melbourne (inizialmente previsto nel weekend 19-21 marzo) a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con il circus che a quel punto farebbe direttamente tappa a Sakhir per il primo atto delcampionato. Questo scenario dovrebbe provocare però un ulteriore cambio diper quanto riguarda iinvernali, che verranno disputati proprio inun paio di settimane prima del GP d’apertura del Mondiale. I team sembrano favorevoli a questa pianificazione, perciò la finestra diin ...

ilpost : Il test di verginità in Pakistan tradizionalmente si svolge per esaminare le donne che hanno subito stupri, ora la… - ilpost : La corte suprema del Punjab, in Pakistan, ha dichiarato illegali i test di verginità sulle donne che hanno subito s… - fattoquotidiano : Covid, i medici del Veneto contro i test rapidi decisi dalla Regione. Diffida per ritornare allo screening con i mo… - salutedomani : Coronavirus, Test di laboratorio per virus influenzali A(H1N1) pdm09, A(H3N2) e SARS-CoV-2 ai pazienti ricoverati - l_dolci : RT @Agenzia_Italia: Test incoraggianti per il vaccino tutto italiano. 'ReiThera ha funzionato nella fase 1' -

Ultime Notizie dalla rete : Test 2021 F1 2021: test in Bahrain e due nuove gare in Europa F1inGenerale Covid, bollettino e dati di oggi sul Coronavirus: Italia e regioni

Ancora pesanti il bilancio del Veneto: più di 3mila contagi e altri 175 morti. Numeri nazionali su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive nel bollettino del Mi ...

Xiaomi Mi 11 conquista la vetta della classifica Antutu | Dicembre

Antutu pubblica la classifica con i top di gamma e mid-range più potenti di fine 2020 ed il primato è del nuovo Xiaomi Mi 11.

Ancora pesanti il bilancio del Veneto: più di 3mila contagi e altri 175 morti. Numeri nazionali su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive nel bollettino del Mi ...Antutu pubblica la classifica con i top di gamma e mid-range più potenti di fine 2020 ed il primato è del nuovo Xiaomi Mi 11.