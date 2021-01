Elettra Lamborghini tra Sanremo e GF Vip | cosa c’è nel suo futuro?

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante la pandemia, il 2020 è stato peril suo anno fortunato. La sua partecipazione a, i successi musicali, passando per il matrimonio con Afrojack. Anche il 2021 sembra iniziare per lei sotto i migliori auspici cone il resto scompare disponibile da domani di Discovery+.e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.