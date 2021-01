Didattica a distanza | tegola sulla scuola “A pagamento la piattaforma Google”

(Di martedì 5 gennaio 2021) La denuncia dei presidi: “Nel 2021 sarà gratis solo la versione base, con poche funzionalità”. La ministra Azzolina: “Stiamo lavorando per rendere indipendente il sistema italiano”

MACERATA Didattica a distanza per un viaggio nel futuro della propria attività professionale. È l'offerta, attualissima, viste le disposizioni anti Covid, promossa dall'Istituto Einstein-Nebbia ...Nell’istituto tutto era pronto per garantire la ripartenza della didattica in presenza, rinviata da Zaia al 1° febbraio ...