Cosa succede intanto nel mondo (Di martedì 5 gennaio 2021) Una giudice britannica blocca l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, l'Iran riprende la produzione di uranio arricchito al 20 per cento, Faustin Archange Touadéra confermato presidente della Repubblica Centrafricana. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Nuove misure Covid e scuola: cosa succede dal 7 gennaio Adnkronos Covid e gravidanza: i neonati possono contrarre il virus dalla mamma?

Il rischio che una madre positiva al Covid possa infettare il bambino che dà alla luce è bassissimo: da tre differenti ricerche, una dell’Iss e due della Società ...

Rovella, Scamacca, Schone e Vavro: ecco cosa succede al Genoa

Insomma il Genoa ha evitato di perdere Rovella a zero ed è già un miracolo anche se ha dovuto vendere un altro gioiello della casa. Mercato che sta per chiarire anche il caso Scamacca: l’attaccante in ...

