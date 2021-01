Coronavirus, impennata dei decessi in Veneto: 175 in 24 ore. Risalgono i nuovi casi (3.151). Zaia: «La chiusura delle scuole è un fallimento» (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 3.151 i nuovi casi di Coronavirus e 175 i decessi nelle ultime 24 ore in Veneto, in netto aumento rispetto a ieri, quando s’erano registrati 1.682 contagi e 50 vittime. Secondo il bollettino odierno, illustrato dalla sede della Protezione Civile regionale dal governatore Luca Zaia, sono stati elaborati 55.654 tamponi. Il numero dei casi totali registrati dall’inizio della pandemia sale a 270.097, quello dei decessi a 6.988. Resta pressoché invariata la pressione sugli ospedali. A oggi, 5 gennaio, il numero di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere venete è pari a 3.457 persone, di cui 3.066 in area non critica (+7, rispetto a ieri) e 391 in terapia intensiva (-9 rispetto a 24 ore fa). Il numero guariti e dimessi sale invece di 11.196 ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 3.151 idie 175 inelle ultime 24 ore in, in netto aumento rispetto a ieri, quando s’erano registrati 1.682 contagi e 50 vittime. Secondo il bollettino odierno, illustrato dalla sede della Protezione Civile regionale dal governatore Luca, sono stati elaborati 55.654 tamponi. Il numero deitotali registrati dall’inizio della pandemia sale a 270.097, quello deia 6.988. Resta pressoché invariata la pressione sugli ospedali. A oggi, 5 gennaio, il numero di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere venete è pari a 3.457 persone, di cui 3.066 in area non critica (+7, rispetto a ieri) e 391 in terapia intensiva (-9 rispetto a 24 ore fa). Il numero guariti e dimessi sale invece di 11.196 ...

