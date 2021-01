Coronavirus, continua a crescere il numero dei contagiati: a Cesena i casi attivi sono quasi 900 (Di martedì 5 gennaio 2021) continua a crescere nel Cesenate il numero di casi attivi al covid-19. sono infatti 1843 i positivi, 347 in più rispetto a quanto comunicato lunedì 28 dicembre. Nel dettaglio 1758 in isolamento ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 5 gennaio 2021)nelte ildial covid-19.infatti 1843 i positivi, 347 in più rispetto a quanto comunicato lunedì 28 dicembre. Nel dettaglio 1758 in isolamento ...

Advertising

Mary43298048 : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ La Raggi continua a lottare per preservare Roma dal Coronavirus e dalla coglionaggine di alcuni romani che c… - Claudia_nurse_ : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ La Raggi continua a lottare per preservare Roma dal Coronavirus e dalla coglionaggine di alcuni romani che c… - Antiogu60 : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ La Raggi continua a lottare per preservare Roma dal Coronavirus e dalla coglionaggine di alcuni romani che c… - TroianoMassimo1 : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ La Raggi continua a lottare per preservare Roma dal Coronavirus e dalla coglionaggine di alcuni romani che c… - primula_65 : RT @enzo958: ++A TESTA ALTA++ La Raggi continua a lottare per preservare Roma dal Coronavirus e dalla coglionaggine di alcuni romani che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continua Coronavirus, Inghilterra in lockdown. Ma la Premier League continua Corriere dello Sport.it LIVE COVID-19 - ISS: "2% dei focolai avvenuti in classe". Quasi il 30% degli studenti rischia di abbandonare gli studi

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...

Coronavirus, Burioni contro Zampa: botta e risposta su Twitter

Duro attacco di Roberto Burioni a Sandra Zampa. Il virologo, con un tweet poi eliminato, ha criticato le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute che ...

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...Duro attacco di Roberto Burioni a Sandra Zampa. Il virologo, con un tweet poi eliminato, ha criticato le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute che ...