Caso Genovese, in Procura arrivano altre due denunce per violenza (Di martedì 5 gennaio 2021) Caso Genovese, sale a sei il numero delle vittime che affermano di aver subito violenza dall’imprenditore. È stato uno dei casi di cronaca più discussi dell’anno appena trascorso, ma i guai per Alberto Genovese non sembrano essere finiti. Lo storico fondatore del portale di comparazione assicurativa Facile.it si trova agli arresti con accuse pesantissime. Avrebbe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021), sale a sei il numero delle vittime che affermano di aver subitodall’imprenditore. È stato uno dei casi di cronaca più discussi dell’anno appena trascorso, ma i guai per Albertonon sembrano essere finiti. Lo storico fondatore del portale di comparazione assicurativa Facile.it si trova agli arresti con accuse pesantissime. Avrebbe L'articolo proviene da Inews.it.

coriolano2011 : @a_meluzzi Ecco xchè il clamore sul caso genovese di donne abusate ne è pieno il mondo mica solo genovese... - JackieMilesiF : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale - statodelsud : Caso Genovese, altre due ragazze presentano denuncia in Procura - Pino__Merola : Caso Genovese, altre due ragazze presentano denuncia in Procura - _DAGOSPIA_ : SUPER SCAZZO SU RAIDUE TRA ANNA BERNARDINI DE PACE E ALDA D'EUSANIO SUL CASO GENOVESE -