Can Yaman e Claudia Gerini stregati da Ozpetek: lavori in corso (Di martedì 5 gennaio 2021) Can Yaman è l’attore del momento, i suoi personaggi nelle soap turche hanno conquistato il pubblico internazionale, anche se l’ex avvocato ha una particolare predisposizione per l’Italia in cui si rifugia appena è possibile. Richiesto su più fronti e voluto come ospite in vari talk, Can ha rifiutato proposte interessanti come reality e parti in film di rilievo e questo per onorare gli impegni presi in Turchia. Quello che è noto è che Can Yaman ha accettato d’interpretare il ruolo di Sandokan nel remake italiano della fiction e dove sarà affiancato da Luca Argentero e Alessandro Preziosi, un cast eccellente che soprattutto il pubblico femminile saprà apprezzare. Presto vedremo il bellissimo attore turco come ospite di C’è posta per te, in una puntata registrata lo scorso ottobre. È nota inoltre la particolare amicizia che intercorre ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Canè l’attore del momento, i suoi personaggi nelle soap turche hanno conquistato il pubblico internazionale, anche se l’ex avvocato ha una particolare predisposizione per l’Italia in cui si rifugia appena è possibile. Richiesto su più fronti e voluto come ospite in vari talk, Can ha rifiutato proposte interessanti come reality e parti in film di rilievo e questo per onorare gli impegni presi in Turchia. Quello che è noto è che Canha accettato d’interpretare il ruolo di Sandokan nel remake italiano della fiction e dove sarà affiancato da Luca Argentero e Alessandro Preziosi, un cast eccellente che soprattutto il pubblico femminile saprà apprezzare. Presto vedremo il bellissimo attore turco come ospite di C’è posta per te, in una puntata registrata lo sottobre. È nota inoltre la particolare amicizia che intercorre ...

Il_Centro : #Abruzzo #4gennaio #lunedì #Pescara #Chieti #Ortona #FaraSanMartino Ozpetek dirige Gerini e Can Yaman per i nuovi s… - team_world : Can Yaman da domani a Roma per uno spot TV diretto da Ferzan Ozpetek ?????? #CanYaman #FerzanOzpetek ? Se vuoi saper… - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - GinettaBianchi : @Le_Yamanine @canyaman1989 @cuneytsayil @ilkerbilgi @guldemcan @FerzanOzpetek @DeCecco_pasta @c_ofcanyaman… - Veronic98118689 : RT @abruzzoweb: DE CECCO: FERZAN OZPETEK, CLAUDIA GERINI E CAN YAMAN PER IL NUOVO SPOT -