Benevento: grosso cinghiale avvistato in centro, a due passi dalle abitazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano gli avvistamenti di cinghiali in città, stavolta a due passi dalle abitazioni. Nel tardo pomeriggio di oggi infatti, nel centro storico di Benevento, un grosso ungulato è stato avvistato in via Tiengo da alcuni residenti, a due passi dall’Arco di Traiano. L’animale, di notevoli dimensioni e proveniente, verosimilmente, dalle sponde del fiume Calore è stato immortalato anche nella giornata di ieri, intorno alle 17, spaventando i pochi che hanno testimoniato l’avvistamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano gli avvistamenti di cinghiali in città, stavolta a due. Nel tardo pomeriggio di oggi infatti, nelstorico di, unungulato è statoin via Tiengo da alcuni residenti, a duedall’Arco di Traiano. L’animale, di notevoli dimensioni e proveniente, verosimilmente,sponde del fiume Calore è stato immortalato anche nella giornata di ieri, intorno alle 17, spaventando i pochi che hanno testimoniato l’avvistamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PacelliGennaro : @cromosoma__j @Toccoditacco10 @SNAI_Official Si c'era, però ce n'era uno grosso come una casa 2 minuti prima in favore del Benevento - pensier12542480 : @acmilan @emirates Buono il risultato ma ci sono stati errori e disattenzioni che vanno corrette, inter, roma e juv… - Il_Grosso_Fallo : Secondo voi parleranno del rigore non dato al Benevento sullo 0-0??? #BeneventoMilan - IlFlaco : @dodena66 @LucaMarelli72 Gli manca un rigore al Benevento, li si che non hanno segnalato niente e per me è grosso come una casa. - carloleccardi : @Teo__Visma Ahite' c è un rigore grosso come una casa per il Benevento. Il problema è che non viene utilizzato semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento grosso Benevento: grosso cinghiale avvistato in centro, a due passi dalle abitazioni anteprima24.it I pronostici di Serie A, 16ª giornata: i consigli di CalcioWeb, l’Inter rischia grosso contro la Sampdoria

I pronostici di Serie A, 16ª giornata: i consigli di CalcioWeb, si gioca un turno molto interessante valido per il massimo campionato italiano ...

L'arbitrometro: direzione superficiale di Pasqua in Benevento-Milan

Dati ricavati dalla “Moviola” de “La Gazzetta dello Sport” A cura di Carlo Nesti e Massimo Fiandrino. N.B. – Proponiamo un conteggio puramente numerico degli errori arbi ...

I pronostici di Serie A, 16ª giornata: i consigli di CalcioWeb, si gioca un turno molto interessante valido per il massimo campionato italiano ...Dati ricavati dalla “Moviola” de “La Gazzetta dello Sport” A cura di Carlo Nesti e Massimo Fiandrino. N.B. – Proponiamo un conteggio puramente numerico degli errori arbi ...