Università, Corte Conti: serve disegno organico di welfare per diritto allo studio (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Assicurare il diritto allo studio universitario per coloro che sono meritevoli ma in situazione di reddito più sfavorevoli significa non solo creare condizioni di pari opportunità ma legare l’interesse dello Stato all’indispensabile progresso civile culturale, scientifico ed economico della sua società e al suo rinnovamento”. E’ quanto si legge nell’indagine sul “Finanziamento delle borse di studio: il Fondo integrativo borse di studio” approvata con delibera n. 16/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti. In Italia, tuttavia, manca un disegno organico del sistema di welfare rivolto all’istruzione terziaria, sia per favorire ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Assicurare iluniversitario per coloro che sono meritevoli ma in situazione di reddito più sfavorevoli significa non solo creare condizioni di pari opportunità ma legare l’interesse dello Stato all’indispensabile progresso civile culturale, scientifico ed economico della sua società e al suo rinnovamento”. E’ quanto si legge nell’indagine sul “Finanziamento delle borse di: il Fondo integrativo borse di” approvata con delibera n. 16/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato delladei. In Italia, tuttavia, manca undel sistema dirivolto all’istruzione terziaria, sia per favorire ...

