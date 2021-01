The Mandalorian è la serie tv più piratata del 2020 (Di lunedì 4 gennaio 2021) TorrentFreak ci rivela le serie più piratate del 2020, in testa alla classifica illegale si piazza la serie DCisney+ The Mandalorian, seguita dallo scatenato The Boys e da Westworld. Lo show Disney+ The Mandalorian strappa il record detenuto per anni da Il trono di spade imponendosi come serie tv più piratata del 2020. Questo secondo i dati forniti da TorrentFreak "basati su varie fonti, incluse statistiche riportate dai trackers di BitTorrent". Nel 2019, con l'arrivo della prima stagione su Disney+, The Mandalorian è stata la terza serie più pirata dell'anno sempre secondo TorrentFreak, ma grazie alla 'Baby Yoda mania' e alle ottime critiche riservate alla serie ispirata all'universo di Star Wars, il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) TorrentFreak ci rivela lepiù piratate del, in testa alla classifica illegale si piazza laDCisney+ The, seguita dallo scatenato The Boys e da Westworld. Lo show Disney+ Thestrappa il record detenuto per anni da Il trono di spade imponendosi cometv piùdel. Questo secondo i dati forniti da TorrentFreak "basati su varie fonti, incluse statistiche riportate dai trackers di BitTorrent". Nel 2019, con l'arrivo della prima stagione su Disney+, Theè stata la terzapiù pirata dell'anno sempre secondo TorrentFreak, ma grazie alla 'Baby Yoda mania' e alle ottime critiche riservate allaispirata all'universo di Star Wars, il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian è la serie tv più piratata del 2020 - HDblog : The Mandalorian ruba lo scettro a Game of Thrones, è la serie più piratata del 2020 - xWiseGirl : @niandraladess Esatto! Ma poi potrebbero fare il collegamento a The Mandalorian perché già a quell'epoca ci furono… - JustNerd_IT : The Mandalorian ruba il trono a Game of Thrones, come serie più piratata del #2020 - Leggi l'articolo completo su:… - badtasteit : #TheMandalorian supera Game of Thrones, è lo show più piratato del 2020 -