Tennis, ranking ATP (4 gennaio): Jannik Sinner guadagna una posizione, stabili Berrettini, Fognini, Sonego e top ten (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una novità nel calcolo della classifica ATP provoca qualche piccola modifica e porta in casa di Jannik Sinner una notizia felice. Il 2021, in termini di ranking, si apre con l’istituzione dei Best 19, e non più 18: valgono gli Slam, i Masters 1000 e sette ulteriori eventi, tra cui può essere conteggiata l’ATP Cup (ma le ATP Finals rimangono qualcosa di addizionale e, soprattutto, eventuale). Se questa modifica di modifiche al vertice non ne produce nessuna (e infatti il numero 10 di Matteo Berrettini resta saldissimo), ne provoca invece qualche posizione più indietro, causando anche i piccoli guadagni come quello del diciannovenne altoatesino che ha deciso di cambiare i propri piani per il debutto nel circuito (togliendosi da quell’Antalya che, invece, per il romano e Fabio Fognini ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una novità nel calcolo della classifica ATP provoca qualche piccola modifica e porta in casa diuna notizia felice. Il 2021, in termini di, si apre con l’istituzione dei Best 19, e non più 18: valgono gli Slam, i Masters 1000 e sette ulteriori eventi, tra cui può essere conteggiata l’ATP Cup (ma le ATP Finals rimangono qualcosa di addizionale e, soprattutto, eventuale). Se questa modifica di modifiche al vertice non ne produce nessuna (e infatti il numero 10 di Matteoresta saldissimo), ne provoca invece qualchepiù indietro, causando anche i piccoli guadagni come quello del diciannovenne altoatesino che ha deciso di cambiare i propri piani per il debutto nel circuito (togliendosi da quell’Antalya che, invece, per il romano e Fabio...

Advertising

zizionice : RT @RaiSport: Best ranking #Atp per #Sinner, #Djokovic sempre al comando Prima classifica #Wta dell'anno con #Barty sempre regina ?? https… - RaiSport : Best ranking #Atp per #Sinner, #Djokovic sempre al comando Prima classifica #Wta dell'anno con #Barty sempre regin… - OA_Sport : Tennis: il ranking ATP, con la modifica sui Best 19, consente a Jannik Sinner di guadagnare una posizione - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 04-01-2021: Djokovic a caccia di record, Berrettini subito in campo - zazoomblog : Tennis Elisabetta Cocciaretto: “Il ranking sarà solo una conseguenza del mio miglioramento” - #Tennis #Elisabetta… -