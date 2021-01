Skriniar | “Stiamo facendo le cose giuste Troppi gol subiti | bisogna migliorare in fase difensiva”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Milan, difensore dell’Inter, ha parlato così a Sport Mediaset all’indomani della larga vittoria sul Crotone: “lavorando,lesecondo me. Soprattutto, cerchiamo di dare continuità al lavoro e ai risultati. Prendere meno gol? Sicuramente sì, l’anno scorso non prendevamo tante reti. Adesso la cosa importante è chesegnando di più, ma noi difensori dobbiamo subire meno reti possibile”. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FcInterNewsit : Skriniar: 'Stiamo facendo le cose giuste. Realizziamo più gol, ora dobbiamo subirne meno' - romanewseu : #Inter, #Skriniar: “Stiamo facendo bene, ma prendiamo troppi gol” #ASRoma #RomanewsEU - elbauscia : RT @FcInterNewsit: Skriniar: 'Stiamo facendo le cose giuste. Realizziamo più gol, ora dobbiamo subirne meno' - MCalcioNews : Inter, Skriniar carico: 'Stiamo facendo molto bene' ? - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Skriniar: 'Stiamo facendo le cose giuste. Realizziamo più gol, ora dobbiamo subirne meno' -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar Stiamo

A parlare all’indomani del match in casa a San Siro, Milan Skriniar a “Sport Mediaset”: “Stiamo lavorando, stiamo facendo le cose giuste secondo me. Soprattutto, cerchiamo di dare continuità al lavoro ...Skriniar parla dopo la vittoria dell'Inter contro il Crotone, l'ottava consecutiva in campionato: le parole del difensore nerazzurro.