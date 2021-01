“Sei un frocio”, poi l’aggressione. Parla il 22enne assalito perché gay: “I bulli sono deboli” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sei un frocio”, poi l’aggressione. Parla il 22enne assalito perché gay. “Sei un frocio”. Insulti omofobi, poi l’aggressione del gruppo di ragazzini, punito e picchiato perché è gay. Francesco Tommasi, 22enne siciliano di Vittoria, nel ragusano, non ha problemi a denunciare i suoi bulli e aiutare chi è vittima di omofobia e transfobia. “Reagite, i bulli sono solamente deboli”. Francesco Tommasi, 22 anni, siciliano di Vittoria, nel ragusano, non ha problemi a denunciare e a metterci la faccia raccontando l’aggressione subita due anni fa. Quelle cicatrici nell’anima rimaste aperte e sanguinanti per essere stato mortificato, poi ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sei un”, poiilgay. “Sei un”. Insulti omofobi, poidel gruppo di ragazzini, punito e picchiatoè gay. Francesco Tommasi,siciliano di Vittoria, nel ragusano, non ha problemi a denunciare i suoie aiutare chi è vittima di omofobia e transfobia. “Reagite, isolamente”. Francesco Tommasi, 22 anni, siciliano di Vittoria, nel ragusano, non ha problemi a denunciare e a metterci la faccia raccontandosubita due anni fa. Quelle cicatrici nell’anima rimaste aperte e sanguinanti per essere stato mortificato, poi ...

