Rotondi | “Forza Italia dovrebbe ragionare con Conte ma alcuni di noi sono in fila per due da Salvini che alla fine gli darà un calcio nel sedere”

"Una cosa è certa: una Forza politica che si professa liberale, cristiana, pragmatica, attenta agli interessi del Paese fa bene a ragionare con Giuseppe Conte. Purtroppo alcuni di Forza Italia, che sono cresciuti cantando "Meno male che Silvio c'è", adesso che Silvio conta meno, pensano che occorra cantare "Meno male che Matteo c'è" e sono in fila per due dal Capitano, che gli darà un calcio nel sedere, perché il Capitano non è Berlusconi". sono le parole pronunciate ai microfoni de "L'Italia s'è desta" (Radio Cusano Campus) da Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza

