Premio speciale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”: al via la seconda edizione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPollica (Sa) – Si apre oggi, lunedì 4 gennaio 2020, la seconda edizione del “Premio speciale Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo e dall’associazione salernitana “Battiti di pesca”, rivolta a studenti, scuole e adulti. Si tratta del secondo concorso nazionale indetto dalla Fondazione Vassallo e intitolato alla memoria del primo cittadino ambientalista del comune di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso in un attentato il 5 settembre del 2010. Sviluppo sostenibile, ambiente, salute, benessere, legalità, paesaggio e beni storici e artistici: questi i temi su cui verte la seconda ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPollica (Sa) – Si apre oggi, lunedì 4 gennaio 2020, ladel “”, promosso dalla Fondazionee dall’associazione salernitana “Battiti di pesca”, rivolta a studenti, scuole e adulti. Si tratta del secondo concorso nazionale indetto dalla Fondazionee intitolato alla memoria del primo cittadino ambientalista del comune di Pollica,, ucciso in un attentato il 5 settembre del 2010. Sviluppo sostenibile, ambiente, salute, benessere, legalità, paesaggio e beni storici e artistici: questi i temi su cui verte la...

Advertising

Agenparl : CS _ PREMIO SPECIALE ANGELO VASSALLO SINDACO PESCATORE - Si apre oggi il bando di partecipazione dedicato a giovani… - Federchimica : RT @AssobiotecNews: Premio Nazionale @Federchimica Giovani: tempo fino al 10 maggio per le scuole secondarie di primo grado per partecipar… - AssobiotecNews : Premio Nazionale @Federchimica Giovani: tempo fino al 10 maggio per le scuole secondarie di primo grado per partec… - LiberiElitari : @pasqualesse @latwittipe @maumartina @pdnetwork @nzingaretti @Deputatipd @AndreaOrlandosp Non funziona in questo mo… - evelina_fraser : 'Ormai solo io, tizia, caia e sempronia scriviamo i libri su quaderno' Brava tesoro, vuoi il badge di 'lettrice spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio speciale Il Panathlon Club Lecco chiude il 2020, un Premio Speciale anche all’Asst Lecco Notizie L’associazione Letteratura e dintorni firma un calendario

Con Un anno di parole l’associazione culturale Letteratura e dintorni, presieduta da Dianora Tinti, presenta il suo primo progetto editoriale. Al termine di un anno andato oltre le più rosee aspettati ...

NBA, i Memphis Grizzlies onorano Marc Gasol al primo ritorno: il tributo VIDEO

Al suo primo ritorno a Memphis da avversario, i Grizzlies hanno onorato Marc Gasol con un video sulla sua storia con la franchigia. Dall’arrivo nel 2009 al premio di Difensore dell’Anno fino agli anni ...

Con Un anno di parole l’associazione culturale Letteratura e dintorni, presieduta da Dianora Tinti, presenta il suo primo progetto editoriale. Al termine di un anno andato oltre le più rosee aspettati ...Al suo primo ritorno a Memphis da avversario, i Grizzlies hanno onorato Marc Gasol con un video sulla sua storia con la franchigia. Dall’arrivo nel 2009 al premio di Difensore dell’Anno fino agli anni ...