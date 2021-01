Paolo Fox, oroscopo 2021 Toro: "Cercate di essere cauti" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paolo Fox ha svelato l'oroscopo 2021 del Toro a Domenica In nella puntata di ieri: cautela e attenzione alle finanze per i nativi del segno e secondo l'astrologo, sarà per lo più un anno propedeutico. L'astrologo Paolo Fox ha visto per l'oroscopo 2021 del Toro un anno di valutazioni e ripensamenti: i nati tra Aprile e Maggio dovranno per lo più essere cauti, soprattutto nell'ambito lavorativo. Secondo Fox, infatti, ci saranno per loro momenti alti e bassi e dovranno fare attenzione anche ad alcune questioni legali. "Al Toro quest'anno direi come parola d'ordine "conservazione"" - ha detto l'astrologo nel corso della puntata di Domenica In dedicata alle previsioni sull'oroscopo annuale - ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)Fox ha svelato l'dela Domenica In nella puntata di ieri: cautela e attenzione alle finanze per i nativi del segno e secondo l'astrologo, sarà per lo più un anno propedeutico. L'astrologoFox ha visto per l'delun anno di valutazioni e ripensamenti: i nati tra Aprile e Maggio dovranno per lo più, soprattutto nell'ambito lavorativo. Secondo Fox, infatti, ci saranno per loro momenti alti e bassi e dovranno fare attenzione anche ad alcune questioni legali. "Alquest'anno direi come parola d'ordine "conservazione"" - ha detto l'astrologo nel corso della puntata di Domenica In dedicata alle previsioni sull'annuale - ...

