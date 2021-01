Nuova Škoda Octavia debutta la 4x4 Dsg (Di lunedì 4 gennaio 2021) A nemmeno un mese dal lancio della quarta generazione, la gamma di Nuova Škoda Octavia Wagon si amplia subito con l’inserimento a listino della motorizzazione 2.0 Tdi Evo 150 CV abbinata al cambio automatico Dsg a 7 rapporti e con la trazione integrale 4x4. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) A nemmeno un mese dal lancio della quarta generazione, la gamma diWagon si amplia subito con l’inserimento a listino della motorizzazione 2.0 Tdi Evo 150 CV abbinata al cambio automatico Dsg a 7 rapporti e con la trazione integrale 4x4.

