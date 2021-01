Monza, primo stop per Balotelli: in tribuna contro il Lecce (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mario Balotelli accusa il primo problema da quando è al Monza. L’attaccante sarà in tribuna nella gara contro il Lecce Mario Balotelli non sarà in campo questo pomeriggio contro il Lecce del suo ex allenatore Eugenio Corini. L’attaccante non ce la fa e quindi segue i suoi compagni dalla tribuna. Balotelli, come riporta Sky Sport, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra che non gli permette di scendere in campo contro il Lecce dopo l’esordio con gol ai danni della Salernitana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Marioaccusa ilproblema da quando è al. L’attaccante sarà innella garailMarionon sarà in campo questo pomeriggioildel suo ex allenatore Eugenio Corini. L’attaccante non ce la fa e quindi segue i suoi compagni dalla, come riporta Sky Sport, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra che non gli permette di scendere in campoildopo l’esordio con gol ai danni della Salernitana. Leggi su Calcionews24.com

Alle ore 16 ci sarà il primo big-match tra il Lecce ed il Monza, due delle squadre più forti della categoria e in corsa per la promozione diretta. Alle ore 17 invece, sfida salvezza al 'Del Duca' tra ...

Mario Balotelli va ko: le sue condizioni

Mario Balotelli non è potuto scendere in campo per la partita di Serie B contro il Lecce, in programma lunedì pomeriggio: l'attaccante del Monza ha accusato un problema muscolare poco prima del match, ...

