Kate Middleton e William furiosi con Harry: «Ha fatto un gesto orribile…» (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Nervi tesi nella royal family, i dissapori tra i figli di Lady Diana sarebbe tutt’altro che sopiti. Come riporta il MailOnline, il marito di Meghan Markle ha compiuto un gesto che ha fatto andare su tutte le furie il fratello e la cognata Kate Middleton. Harry ha usato, infatti, una sua immagine da piccolo in compagnia della mamma per promuovere il sito di Archewell. La società che ha creato insieme a Meghan Markle, con il nome ispirato al figlio Archie. Nello scatto del 1986, Harry si trova sulle spalle di Lady Diana a Highgrove, nel Gloucestershire. A corredo della foto, una lettera di Harry in cui racconta il suo rapporto con Lady D: «Mi ha insegnato la gentilezza e la compassione». Neanche una parola, invece, su padre e fratello. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Nervi tesi nella royal family, i dissapori tra i figli di Lady Diana sarebbe tutt’altro che sopiti. Come riporta il MailOnline, il marito di Meghan Markle ha compiuto unche haandare su tutte le furie il fratello e la cognataha usato, infatti, una sua immagine da piccolo in compagnia della mamma per promuovere il sito di Archewell. La società che ha creato insieme a Meghan Markle, con il nome ispirato al figlio Archie. Nello scatto del 1986,si trova sulle spalle di Lady Diana a Highgrove, nel Gloucestershire. A corredo della foto, una lettera diin cui racconta il suo rapporto con Lady D: «Mi ha insegnato la gentilezza e la compassione». Neanche una parola, invece, su padre e fratello.

