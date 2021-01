Juventus, niente Morata contro il Milan? Pirlo si aggrappa a Ronaldo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quattro gol all'Udinese e tre punti punti per rispondere alle vittorie delle altre big. Il 2021 si poteva aprire in maniera migliore per la Juventus ? In realtà sì. Prima della partita infatti Andrea ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quattro gol all'Udinese e tre punti punti per rispondere alle vittorie delle altre big. Il 2021 si poteva aprire in maniera migliore per la? In realtà sì. Prima della partita infatti Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus niente Juventus, niente Morata contro il Milan? Pirlo si aggrappa a Ronaldo Quotidiano.net Juventus, niente Morata contro il Milan? Pirlo si aggrappa a Ronaldo

Lo spagnolo quasi sicuramente non ci sarà nel big match di San Siro. E allora, senza una punta di riserva, i bianconeri devono sperare ancora una volta nella vena realizzativa di CR7 ...

