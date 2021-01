Governo: Faraone, ‘pronti a uscire ma non è ora di votare’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. Adnkronos) – “Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo la forza delle nostre idee: siamo convinti che se restiamo nel Conte bis senza che vi sia alcun cambiamento nel metodo e nei contenuti dell’azione di Governo non facciamo il bene del Paese”. Lo dice il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, al Il Giornale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. Adnkronos) – “Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo la forza delle nostre idee: siamo convinti che se restiamo nel Conte bis senza che vi sia alcun cambiamento nel metodo e nei contenuti dell’azione dinon facciamo il bene del Paese”. Lo dice il capogruppo Iv al Senato, Davide, al Il Giornale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ImolaOggi : Governo, Faraone: questo non è il momento di votare (tutti i presunti 'democratici' hanno il terrore delle elezioni… - elespaterlini1 : RT @La7tv: #omnibus @davidefaraone (#ItaliaViva) ribadisce la necessità di risposte da #Conte sui temi sollevati da #Renzi: 'Non possiamo t… - TV7Benevento : Governo: Faraone, 'pronti a uscire ma non è ora di votare'... - aleCattaneo79 : RT @La7tv: #omnibus Alessando Cattaneo (Forza Italia) invita la #maggioranza a far chiarezza in modo definitivo: 'Non si perda altro tempo… - davidefaraone : RT @La7tv: #omnibus @davidefaraone (#ItaliaViva) ribadisce la necessità di risposte da #Conte sui temi sollevati da #Renzi: 'Non possiamo t… -