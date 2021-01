Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hot Video | dopo “palpatine notturne” la capanna

(Di lunedì 4 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 2020,nel cucurio, baci e coccole sotto le coperte ma le polemiche non si placano

Advertising

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - GrandeFratello : Giulia non tollera più i giudizi di Dayane... #GFVIP - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli dimentica Ariadna Romero con Giulia Salemi?/ 'Le sue attenzioni mi fanno impazzire' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’ex gieffino Salvo Veneziano pubblica un video intimo di Giulia Salemi, il padre di Pierpaolo… - flubby81 : Ma Giulia salemi oltre a farsi le storie nei reality a parlare di verzina power e a bere cm se nn ci fosse un doman… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Il Messaggero

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono irrefrenabili. Coccole sotto le lenzuola per la coppia, senza freni a letto in una notte davvero bollente. Al GF Vip scoppia la passione tra l’ex velino 30enne ...Lunedì 4 gennaio andrà in onda una nuova puntata del serale del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini oltre a fare i conti con un nuovo hashtag che rischia di oscurare ...