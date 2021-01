Gallinari | momento no | gioca poco e ora lo tradisce la caviglia

trabs62 : RT @26julymovement: @trabs62 Colpa di Togliatti che s'è cagato addosso. Andavano sterminati quand'era il momento di farlo. Questi figliano,… - 26julymovement : @trabs62 Colpa di Togliatti che s'è cagato addosso. Andavano sterminati quand'era il momento di farlo. Questi figli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallinari momento

Non è un bell’inizio di 2021 nemmeno per Danilo Gallinari, che dovrà rimanere fermo per un paio di settimane, per una distorsione alla caviglia. Il Gallo, che finora ha giocato pochissimo con Atlanta, ..."Gallo" ai box dopo appena 28 minuti giocati dall'inizio della stagione. Il rientro in campo è previsto il 18 o il 21 gennaio ...