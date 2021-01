Future USA positivi aspettando Wall Street (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Future USA viaggiano in rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, più tardi, grazie ad un generale ottimismo tra gli investitori sulle campagne vaccinali anche se sono diversi i Paesi costretti a nuove misure di restrizione. Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,48% a 30.643 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,44% a 3.765 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,39% a 12.936 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull‘indice PMI manifatturiero di dicembre ed un aggiornamento sull’andamento delle spese nel settore edilizio. Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –USA viaggiano in rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di, più tardi, grazie ad un generale ottimismo tra gli investitori sulle campagne vaccinali anche se sono diversi i Paesi costretti a nuove misure di restrizione. Ilsul Dow Jones guadagna lo 0,48% a 30.643 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,44% a 3.765 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,39% a 12.936 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull‘indice PMI manifatturiero di dicembre ed un aggiornamento sull’andamento delle spese nel settore edilizio.

Nonostante l'inasprimento delle misure restrittive, il pmi dell'Italia è salito a 52,8 da 51,5 punti, quello della Francia a 51,1 punti e quello della Germania a 58,3 punti dai 57,8. Petrolio in salit ...

Julian Assange non verrà estrdato negli Stati Uniti dalla Gran Bretagna. Lo ha deciso un giudice del tribunale di Londra negando la richiesta delle autorità di Washington, dove il fondatore di Wikilea ...

