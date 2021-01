Esclusiva: il Crotone cerca un attaccante, piace molto Mancuso dell’Empoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Crotone vuole rafforzarsi in attacco e cerca ragazzi italiani. Il nome di Pinamonti è stato accostato al club calabrese ma non ci sono margini, piace molto invece il profilo di Leonardo Mancuso, aspettando le decisioni dell’Empoli. Ma per il Crotone sarebbe per caratteristiche il terminale perfetto da affiancare a Messias. Nessun tipo di sviluppo per il momento in direzione Pippo Falco che era stato vicino la scorsa estate e che si può liberare dal Lecce dietro il pagamento di una clausola da 1,5 milioni. Foto: logo Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilvuole rafforzarsi in attacco eragazzi italiani. Il nome di Pinamonti è stato accostato al club calabrese ma non ci sono margini,invece il profilo di Leonardo, aspettando le decisioni. Ma per ilsarebbe per caratteristiche il terminale perfetto da affiancare a Messias. Nessun tipo di sviluppo per il momento in direzione Pippo Falco che era stato vicino la scorsa estate e che si può liberare dal Lecce dietro il pagamento di una clausola da 1,5 milioni. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Crotone, lunedì 04 Gennaio 2021. Quelli che oggi siedono sui banchi dell'opposizione e si chiamano "Crotone città di tutti" sono gli stessi che una volta si chiamavano "La prossima Crotone". Lo ricord ...

Sì sì, buongiorno, buon Natale e buon anno a voi e Favilli. Con la speranza che questo 2021 non cerchi di ucciderci ogni giorno come il suo predecessore e che possa farci presto ritornare negli stadi, ...

