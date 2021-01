Elisabetta Gregoraci assente al GF VIP 5? Vacanze con Nathan per la Befana (Di lunedì 4 gennaio 2021) Potrebbe non essere presente questa sera Elisabetta Gregoraci nella nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 in diretta il 4 gennaio 2021. E il motivo è molto semplice: come hanno potuto constatare i suoi followers infatti, Eli, dopo la puntata di Capodanno del reality di Canale 5, ha raggiunto suo figlio Nathan Falco a Dubai. Il ragazzo era volato negli Emirati in compagnia di papà Flavio Briatore e sempre lì aveva salutato il nuovo anno, lontano da mamma Elisabetta. La Gregoraci però ha subito fatto le valigie per raggiungere Nathan Falco, postando sui social le immagini delle loro Vacanze insieme sotto il sole del deserto. Dalle passeggiate al mare, alla corsetta passando per le cene nei lussuosi ristoranti. Nathan ha riabbracciato la sua mamma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) Potrebbe non essere presente questa seranella nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 in diretta il 4 gennaio 2021. E il motivo è molto semplice: come hanno potuto constatare i suoi followers infatti, Eli, dopo la puntata di Capodanno del reality di Canale 5, ha raggiunto suo figlioFalco a Dubai. Il ragazzo era volato negli Emirati in compagnia di papà Flavio Briatore e sempre lì aveva salutato il nuovo anno, lontano da mamma. Laperò ha subito fatto le valigie per raggiungereFalco, postando sui social le immagini delle loroinsieme sotto il sole del deserto. Dalle passeggiate al mare, alla corsetta passando per le cene nei lussuosi ristoranti.ha riabbracciato la sua mamma ...

