Due nuove scosse di terremoto in Croazia

Due nuove scosse di terremoto si sono registrate nelle zone della Croazia colpite già dal forte sisma 6.4 del 29 dicembre. Una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle prime ore del mattino con epicentro ...

borghi_claudio : @Riga_11 No si sbaglia, gli effetti di quelle sono già stati denunciati in tempo reale: - Tg3web : Dopo i terremoti in Croazia e nel Veronese, dobbiamo temere nuove scosse nelle stesse zone? C'è un legame tra i due… - Sorfanone1 : RT @Sorfanone1: @cheya71 ... Ahimè sarà più facile che venga esteso. Cmq leggo basito le nuove idee del governo per i prox giorni (che inta… - Sorfanone1 : @cheya71 ... Ahimè sarà più facile che venga esteso. Cmq leggo basito le nuove idee del governo per i prox giorni (… - DslLorenzo : @Giuliomachetel1 @carloalberto Due cose veloci. La 1a è che i protocolli impongono le negativizzazione per il rien… -

Ultime Notizie dalla rete : Due nuove Due nuove scosse di terremoto in Croazia TGCOM Festa Cleveland: torna ai playoff dopo 17 anni. Arizona fuori, avanti Washington

CLEVELAND-PITTSBURGH 24-22 – Cleveland (11-5) spezza il sortilegio. Torna ai playoff dopo 17 anni di assenza. Lo fa col brivido, da Browns. Sembrava tutto facile dopo il 10-0 iniziale e con Roethlisbe ...

Oggi nasce Stellantis, il nuovo gigante dell’auto

Ha venduto 3 milioni di veicoli in Europa, dove è il secondo produttore dopo Volkswagen, e ha resistito bene alla crisi del Covid-19. Il gruppo Stellantis sarà quotato a Parigi su Euronext (codice “ST ...

