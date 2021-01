Cristiano Ronaldo da record: 15a stagione consecutiva da 20 reti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con la doppietta di ieri sera Cristiano Ronaldo taglia l’ennesimo traguardo: quindicesima stagione consecutiva con almeno 20 reti. La distanza di 10 punti della Juventus dalla vetta della classifica potrebbe ingannare sullo stato di salute della squadra allenata da Andrea Pirlo. Nell’ultimo mese, in verità , i bianconeri hanno fatto quasi tutto bene, se si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con la doppietta di ieri serataglia l’ennesimo traguardo: quindicesimacon almeno 20. La distanza di 10 punti della Juventus dalla vetta della classifica potrebbe ingannare sullo stato di salute della squadra allenata da Andrea Pirlo. Nell’ultimo mese, in verità , i bianconeri hanno fatto quasi tutto bene, se si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

