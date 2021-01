Covid, ieri boom di guariti nel Sannio ma positivo un tampone su due. E ancora 3 decessi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre decessi e ben 48 nuovi positivi su soltanto 93 tamponi analizzati (un tasso di positività superiore al 50%). E’ il bilancio, non certo rassicurante, dei dati Covid forniti nella serata di ieri dall’Asl di Benevento. Unica nota positiva i guariti: ben 127. Di seguito, il bollettino dell’azienda sanitaria locale: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTree ben 48 nuovi positivi su soltanto 93 tamponi analizzati (un tasso di positività superiore al 50%). E’ il bilancio, non certo rassicurante, dei datiforniti nella serata didall’Asl di Benevento. Unica nota positiva i: ben 127. Di seguito, il bollettino dell’azienda sanitaria locale: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #Covid: 14.245 nuovi casi in 24 ore, 347 vittime. Tasso di positività di nuovo giù al 13,8% rispetto al 17,6% di ie… - pdnetwork : In questa foto c’è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. È nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il… - avengersaxmble : Mia cugina (donna di 40 anni): ha da poco avuto il covid, con sintomi gravi quale febbre alta, dolori al petto e fa… - bluypsilon : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 14.245 nuovi casi in 24 ore, 347 vittime. Tasso di positività di nuovo giù al 13,8% rispetto al 17,6% di ieri. E'… -