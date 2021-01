Conte prepara la nuova stretta. Ma ora spunta la "zona bianca" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Martina Piumatti Franceschini convince Conte a introdurre un quarto livello: la zona bianca. Speranza: "Valutiamo la zona rossa per il prossimo weekend" L'Epifania non si porterà via il giro di vite natalizio. La curva dei contagi non si piega, il virus continua mordere e il governo prepara nuove misure da introdurre, dopo il 6 gennaio, per scongiurare la terza ondata. Fine settimana in arancione in bilico Dopo il vertice domenicale tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Boccia e Speranza e i tecnici del Cts, l'opzione rigorista pare la più papabile. Con la scadenza alla mezzanotte del 6 gennaio del decreto Natale, verrà varato un provvedimento-ponte o un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Martina Piumatti Franceschini convincea introdurre un quarto livello: la. Speranza: "Valutiamo larossa per il prossimo weekend" L'Epifania non si porterà via il giro di vite natalizio. La curva dei contagi non si piega, il virus continua mordere e il governonuove misure da introdurre, dopo il 6 gennaio, per scongiurare la terza ondata. Fine settimana in arancione in bilico Dopo il vertice domenicale tra il premier Giuseppe, i ministri Boccia e Speranza e i tecnici del Cts, l'opzione rigorista pare la più papabile. Con la scadenza alla mezzanotte del 6 gennaio del decreto Natale, verrà varato un provvedimento-ponte o un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 ...

Conte prepara la nuova stretta. Ma ora spunta la "zona bianca"

Franceschini convince Conte a introdurre un quarto livello: la zona bianca. Speranza: "Valutiamo la zona rossa per il prossimo weekend" ...

Rientro 7 gennaio, Conte non torna indietro ma per 9 regioni ci sono troppe criticità: rischio slittamento rimane [IL PUNTO]

Pertanto, secondo il premier rinviare all’11 o al 18 gennaio il rientro in classe non sarebbe giustificabile. L’allarme di Regioni e sindacati non ferma il governo: il 7 gennaio la metà degli studenti ...

