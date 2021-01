Chelsea in crisi, Thiago Silva non si dà pace: “Non capisco cosa non stia funzionando…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Momento davvero complicato in casa Chelsea. Dopo l'ennesimo risultato negativo in Premier League, anche la posizione di mister Lampard inizia ad essere in bilico. A parlare della crisi blues è Thiago Silva che aveva vissuto, al suo arrivo a Londra, un momento di grande forma che, però, sembra essere sparito come i risultati della squadra...Intervenuto ai microfoni della BBC e di Sky Sports, il difensore brasiliano ha commentato: "La sconfitta contro il Manchester City è stata dolorosa in termini di prestazione. Non abbiamo fatto male, soprattutto nella ripresa, eppure ci troviamo a parlare di una sconfitta", ha detto Thiago Silva. "cosa sta andando male in queste ultime settimana? Onestamente non lo so. Non lo capisco. Se lo sapessi avrei messo la mia ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Momento davvero complicato in casa. Dopo l'ennesimo risultato negativo in Premier League, anche la posizione di mister Lampard inizia ad essere in bilico. A parlare dellablues èche aveva vissuto, al suo arrivo a Londra, un momento di grande forma che, però, sembra essere sparito come i risultati della squadra...Intervenuto ai microfoni della BBC e di Sky Sports, il difensore brasiliano ha commentato: "La sconfitta contro il Manchester City è stata dolorosa in termini di prestazione. Non abbiamo fatto male, soprattutto nella ripresa, eppure ci troviamo a parlare di una sconfitta", ha detto. "sta andando male in queste ultime settimana? Onestamente non lo so. Non lo. Se lo sapessi avrei messo la mia ...

Advertising

ItaSportPress : Chelsea in crisi, Thiago Silva non si dà pace: 'Non capisco cosa non stia funzionando...' - - Gianni90 : @BritishFootball La crisi del Chelsea è a tratti inspiegabile, così come lo United lassù in cima... - AttilaAzureRive : RT @BritishFootball: Gran bel City quello visto a Stamford Bridge, molto più in forma rispetto alle ultime uscite. Crisi Chelsea ufficialme… - zazoomblog : Premier League 2020-2021 Manchester City show: 3-1 ad un Chelsea in crisi - #Premier #League #2020-2021 - andreapezzoni87 : Grande partita del City a Stamford Bridge! Gli uomini di Guardiola vincono 3-1 e salgono a quota 29 punti. Ufficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea crisi Premier League: tris del City al Chelsea, vince anche il Leicester - Sportmediaset Sport Mediaset Chelsea in crisi, Thiago Silva non si dà pace: “Non capisco cosa non stia funzionando…”

Momento davvero complicato in casa Chelsea. Dopo l’ennesimo risultato negativo in Premier League, anche la posizione di mister Lampard inizia ad essere in bilico. A parlare della crisi blues è Thiago ...

Premier League, il Chelsea perde col City e Lampard è a rischio. Lo United vince ancora

I Blues cadono 3-1 contro i Citizens e Lampard rischia l'esonero. I Red Devils salgono in testa in attesa del Liverpool ...

Momento davvero complicato in casa Chelsea. Dopo l’ennesimo risultato negativo in Premier League, anche la posizione di mister Lampard inizia ad essere in bilico. A parlare della crisi blues è Thiago ...I Blues cadono 3-1 contro i Citizens e Lampard rischia l'esonero. I Red Devils salgono in testa in attesa del Liverpool ...