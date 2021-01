10 fra i libri più attesi del 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Foto: Pixabay)Nel mondo dell’editoria sempre più in fermento, e al contempo sempre più incerto a causa dei duri colpi assestati dal coronavirus, si confermano numerosissimi i titoli che usciranno nel 2021. Qui cerchiamo di fare una piccola selezione dei libri più interessanti che vedranno la luce nei primi mesi del nuovo anno, sperando che sia in generale pieno di storie emozionanti, edificanti e curiose: Don DeLillo, Il silenzio Sarà Einaudi a tradurre nei primi mesi del 2021 l’ultimo attesissimo libro che Don DeLillo ha pubblicato negli Stati Uniti lo scorso ottobre: Il silenzio. Con la sua classica intuizione profetica, l’autore di Americana e Cosmopolis scrive una storia ambientata durante la domenica del Super Bowl del 2022, quando le vite di cinque persone s’intrecciano mentre nel mondo i sistemi digitali ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Foto: Pixabay)Nel mondo dell’editoria sempre più in fermento, e al contempo sempre più incerto a causa dei duri colpi assestati dal coronavirus, si confermano numerosissimi i titoli che usciranno nel. Qui cerchiamo di fare una piccola selezione deipiù interessanti che vedranno la luce nei primi mesi del nuovo anno, sperando che sia in generale pieno di storie emozionanti, edificanti e curiose: Don DeLillo, Il silenzio Sarà Einaudi a tradurre nei primi mesi dell’ultimossimo libro che Don DeLillo ha pubblicato negli Stati Uniti lo scorso ottobre: Il silenzio. Con la sua classica intuizione profetica, l’autore di Americana e Cosmopolis scrive una storia ambientata durante la domenica del Super Bowl del 2022, quando le vite di cinque persone s’intrecciano mentre nel mondo i sistemi digitali ...

24_fra_99 : RT @LaGrevia: Come fate a stare al passo con le serie, leggere 50 libri l’anno, lavorare, aggiornare i social, avere una vita sociale, degl… - bloomihwng : fra i libri che già ho non m'ispira nessuno atm onestamente... vado a sfogliarmi la sezione voglio leggere su goodr… - yerinsult : non sto studiando per un cazzo perché passo ore a giocare a genshin impact ma Giustamente mi viene in mente che for… - RizziRes : RT @MG462gm: @antonio_bordin @valy_s @AndFranchini @LucaSucci @PatriziaRametta @CesareOrtis @scenarieconomic @ElenaInvernizzi @evavola @Pag… - giu33liana : @AndreaLompio53 @Antigon25386936 Voglio libri di carta, mobili di legno e morbide vesti di lino e di cotone. Parla… -

Ultime Notizie dalla rete : fra libri 10 fra i libri più attesi del 2021 Wired.it 10 fra i libri più attesi del 2021

Don DeLillo e Joan Didion, Antonella Lattanzi e Douglas Stuart (Booker Prize 2020), Kazuo Ishiguro e Kawai Strong Washburn (tanto apprezzato da Barack Obama): nei primi mesi del nuovo anno arrivano le ...

Dieta ferrea e cognac nascosto nei libri Gli astronauti contrabbandano l'alcol

IL CASONEW YORK Il 12 aprile 1961, mentre veniva portato allo spazioporto di Baikonur per salire sulla capsula Vostok 1, Yuri Gagarin chiese all'autista di fermarsi perché doveva fare pipì.

Don DeLillo e Joan Didion, Antonella Lattanzi e Douglas Stuart (Booker Prize 2020), Kazuo Ishiguro e Kawai Strong Washburn (tanto apprezzato da Barack Obama): nei primi mesi del nuovo anno arrivano le ...IL CASONEW YORK Il 12 aprile 1961, mentre veniva portato allo spazioporto di Baikonur per salire sulla capsula Vostok 1, Yuri Gagarin chiese all'autista di fermarsi perché doveva fare pipì.