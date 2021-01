Traffico Roma del 03-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione zona rossa e pocoin è tutta la città maltempo e neve verso l’Abruzzo a prudenza Dunque sulla A24Teramo tra Vicovaro Mandela e in parte continuano nella capitale le difficoltà causate dalla pioggia massima attenzione su via di Marco Simone nei pressi di via Palombarese per un allagamento per la stessa causa proseguono i disagi su via della Maglianella è su via della Magliana vicino il grande raccordo anulare rallentamenti sempre per la presenza d’acqua sulla strada su via Laurentina dove si viaggia tramite senso unico alternato all’altezza di via del Fosso di Radicelli senza escludere una prossima chiusura del tratto per una precedente incidente che ha comportato l’abbattimento di un impianto semaforico prestare attenzione sul piazzale nei pressi di via Prenestina sospeso Inoltre ...