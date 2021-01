Ti piace lavorare in pigiama? Secondo la scienza stai mettendo a rischio la tua salute (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Covid-19 ha rivoluzionato le nostre vite ci siamo abituati a tutto: anche a lavorare in pigiama. Secondo la scienza, però, siamo a rischio. Lo smart working ha tanti, tantissimi svantaggi (ore ed ore di fronte ad uno schermo, impossibilità di godere della luce del sole anche solo per un istante, isolamento forzato, solo per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Covid-19 ha rivoluzionato le nostre vite ci siamo abituati a tutto: anche ainla, però, siamo a. Lo smart working ha tanti, tantissimi svantaggi (ore ed ore di fronte ad uno schermo, impossibilità di godere della luce del sole anche solo per un istante, isolamento forzato, solo per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

msslula : #gregorelli Mi fate pena. Siete il male fatto in persona. Se non ti piace quello che stai vedendo vai avanti, vai a… - UrizenPlayer22 : @cocodrill3 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma seriamente? Se va bene, li vedremo fra quattro mesi. Se va bene. Tui… - Miss_FrancyM : Dal momento che il vaccino non sarà disponibile per tutti per molti mesi che si fa? Continui a vietare gli spostame… - alegio957 : RT @alegio957: @SusannaCeccardi Buonasera le consiglio ciò che può scrivere su suo profilo social: 'La società dei magnaccioni, la società… - 92Fisico : @alexchicchi anche ieri c'è stato un cospicuo aggiornamento alle 11 e mezza mi sa proprio che l'omino dei dati è u… -

Ultime Notizie dalla rete : piace lavorare SMART WORKING - Agli italiani piace lavorare in mutande QC QuotidianoCanavese Le festività “in rosso” non hanno scoraggiato i cuochi da asporto: parlano i ristoratori vercellesi

Serrande abbassate e luci spente, ma i ristoratori hanno ugualmente lavorato a Capodanno. Delivery e asporto sono state le carte vincenti per salvare le feste: «Se ti piangi addosso non vai da nessuna ...

Maurizio Costanzo: "Il vaccino? Lo farò, gli italiani non sono attenti"

Maurizio Costanzo, 82 anni, ha dichiarato che farà il vaccino anti Covid 19 non appena sarà possibile: per il momento è costretto a fare numerosi tamponi, visto che continua a lavorare. Tra coloro che ...

Serrande abbassate e luci spente, ma i ristoratori hanno ugualmente lavorato a Capodanno. Delivery e asporto sono state le carte vincenti per salvare le feste: «Se ti piangi addosso non vai da nessuna ...Maurizio Costanzo, 82 anni, ha dichiarato che farà il vaccino anti Covid 19 non appena sarà possibile: per il momento è costretto a fare numerosi tamponi, visto che continua a lavorare. Tra coloro che ...