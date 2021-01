Stop rientro il 7 gennaio, la petizione supera le 76mila firme (Di domenica 3 gennaio 2021) Oltre 76mila firme per non tornare alle lezioni in presenza dal 7 gennaio. La petizione lanciata da Unsic su change.org. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Oltreper non tornare alle lezioni in presenza dal 7. Lalanciata da Unsic su change.org. L'articolo .

ilmichelaccio : RT @DiEM25_IT: @andr_bell: al Governo Italiano chiediamo lo stop alle gravi “riammissioni” in #Slovenia. No il triste destino delle persone… - DiEM25_IT : @andr_bell: al Governo Italiano chiediamo lo stop alle gravi “riammissioni” in #Slovenia. No il triste destino dell… - spaziocalcio : #Napoli, Victor Osimhen positivo al #Coronavirus: il rientro slitta ancora - psb_original : Frosinone, per Ciano si profila uno stop lungo: ipotesi rientro ad inizio marzo #SerieB - calciodangolo_ : ??Infortunio in casa #Roma. Stop per #Pedro, ecco le sue condizioni e quando tornerà in campo.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stop rientro Crotone, nuovo stop per Cigarini verso l'Inter. C'è un rientro in gruppo Calciomercato.com Triestina, alla ripresa ancora emergenza tra gli attaccanti

Sembra da escludere il ritorno domenica prossima al Rocco contro il Fano di Litteri e Gomez. Improbabile anche il recupero a centrocampo di Lodi ...

Osimhen positivo: polemiche sulla festa senza mascherine

Osimhen è risultato positivo al Covid-19, polemiche sulle foto della festa di compleanno in Nigeria senza mascherine e distanziamento.

Sembra da escludere il ritorno domenica prossima al Rocco contro il Fano di Litteri e Gomez. Improbabile anche il recupero a centrocampo di Lodi ...Osimhen è risultato positivo al Covid-19, polemiche sulle foto della festa di compleanno in Nigeria senza mascherine e distanziamento.