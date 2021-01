Se non sei riuscita a cancellare le tue smagliature non hai ancora provato questo rimedio (Di domenica 3 gennaio 2021) Le smagliature sono antiestetiche e odiatissime. Un segno indelebile che marchia la pelle e del quale tutti vorrebbero liberarsi. Scopri come fare. Le smagliature sono linee bianche o violacee che segnano la pelle in diversi punti del corpo. Solitamente compaiono a seguito di mutamenti di peso significativi, dopo la gravidanza gravidanza, a seguito della crescita L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 3 gennaio 2021) Lesono antiestetiche e odiatissime. Un segno indelebile che marchia la pelle e del quale tutti vorrebbero liberarsi. Scopri come fare. Lesono linee bianche o violacee che segnano la pelle in diversi punti del corpo. Solitamente compaiono a seguito di mutamenti di peso significativi, dopo la gravidanza gravidanza, a seguito della crescita L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

chetempochefa : “Benvenuta Morena. Tu sei ligure e figlia dello Stato. I rozzi xenofobi che dicono il contrario e gli imbecilli che… - matteosalvinimi : Mia figlia (8 anni) poco fa. “Papà, ma che pancia hai?!?” Io: “Hai ragione Mirta, in questi giorni si mangia un po’… - Corriere : Dottoressa di Siracusa positiva sei giorni dopo il vaccino. «Lo rifarei e farò il richiamo». Perché succede e perch… - CarlaoBot : RT @VonricFontana: È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi.… - Kendros3 : @peppe_p_94 @carmelitadurso @Urgant_Show Ma che? Sei scemo totale? Ma come ti permetti? Adesso non si può neppure c… -

Ultime Notizie dalla rete : non sei Lettera a un No Vax: “Non sei un rivoluzionario, sei un bischero” Fanpage.it Conte rassicura su Lukaku: "Non dovrebbe essere nulla di grave"

Il tecnico dell'Inter ha parlato al termine della gara contro il Crotone: "Non possiamo permetterci troppi e alti e bassi da parte di Vidal".

McLaren Sabre: la serie speciale disegnata con i clienti

L’auto sportiva, realizzata su misura, non è un inedito per le case premium ma l’operazione Sabre di McLaren è sicuramente curiosa, visto che è partita direttamente da una delle sue concessionarie, qu ...

Il tecnico dell'Inter ha parlato al termine della gara contro il Crotone: "Non possiamo permetterci troppi e alti e bassi da parte di Vidal".L’auto sportiva, realizzata su misura, non è un inedito per le case premium ma l’operazione Sabre di McLaren è sicuramente curiosa, visto che è partita direttamente da una delle sue concessionarie, qu ...