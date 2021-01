Saraniti: “Le critiche non mi preoccupano, vado avanti! Non sono come Totti, ma darò tutto per il Palermo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Parla Andrea Saraniti.Arrivato in Sicilia quest'estate dal Lecce, coronando il desiderio di poter giocare nella squadra della sua città, l'attaccante rosanero, nato e cresciuto a Palermo ma maturato a Vibo la Valentia con la casacca della Vibonese, ha un obiettivo: strascinare in alto, a suon di gol, la squadra di mister Boscaglia. Il classe '88, infatti, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è detto pronto e deciso a continuare a conquistare la stima dei compagnie quella dei tifosi.Di seguito, le sue dichiarazioni."Le critiche non mi preoccupano, soprattutto quelle da tastiera. Ho le spalle larghe. E poi, a Palermo sono stati criticati Toni e Cavani, figuriamoci se non criticano Saraniti. All’inizio non è stato facile, ma non mi ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Parla Andrea.Arrivato in Sicilia quest'estate dal Lecce, coronando il desiderio di poter giocare nella squadra della sua città, l'attaccante rosanero, nato e cresciuto ama maturato a Vibo la Valentia con la casacca della Vibonese, ha un obiettivo: strascinare in alto, a suon di gol, la squadra di mister Boscaglia. Il classe '88, infatti, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è detto pronto e deciso a continuare a conquistare la stima dei compagnie quella dei tifosi.Di seguito, le sue dichiarazioni."Lenon mi, sopratquelle da tastiera. Ho le spalle larghe. E poi, astati criticati Toni e Cavani, figuriamoci se non criticano. All’inizio non è stato facile, ma non mi ...

WiAnselmo : Saraniti: 'Le critiche non mi preoccupano, vado avanti! Non sono come Totti, ma darò tutto per il #Palermo'… - Mediagol : Saraniti: 'Le critiche non mi preoccupano, vado avanti! Non sono come Totti, ma darò tutto per il #Palermo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Saraniti critiche Saraniti: “Le critiche non mi preoccupano, vado avanti! Non sono come Totti, ma darò tutto per il Palermo” Mediagol.it Palermo-Bari, è un big-match solo sulla carta

Il decimo posto dei rosanero, distanti tredici punti dai pugliesi secondi in classifica e intenzionati a restare sulla scia della Ternana, ridimensiona in un certo senso la sfida in programma al Barbe ...

Critiche inutili a Boscaglia: il dramma del Palermo è un mercato illusorio e privo di qualità

Premessa: quando in una società e in una squadra, c’è qualcosa che non funziona, la colpa è di tutti. Impossibile trovare un solo responsabile, rintracciare un solo colpevole. Chiusa questa prima e do ...

Il decimo posto dei rosanero, distanti tredici punti dai pugliesi secondi in classifica e intenzionati a restare sulla scia della Ternana, ridimensiona in un certo senso la sfida in programma al Barbe ...Premessa: quando in una società e in una squadra, c’è qualcosa che non funziona, la colpa è di tutti. Impossibile trovare un solo responsabile, rintracciare un solo colpevole. Chiusa questa prima e do ...