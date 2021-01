Roma: 4 attività chiuse e decine di persone sanzionate, non rispettavano le norme anti-covid, tutte le zone interessate (Di domenica 3 gennaio 2021) Continuano senza sosta, su tutto il territorio della Capitale e della Provincia, le attività preventive predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma finalizzate alla verifica del rispetto delle norme previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Il bilancio degli ultimi giorni è di 4 attività commerciali sottoposte a chiusura provvisoria e decine di persone sanzionate. Quartiere Nomentano Il primo negozio “fuori norma” è stato trovato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in via Arezzo: qui, il gestore di un negozio di alimentari – un cittadino del Bangladesh di 29 anni, aveva omesso di indicare, con apposito cartello, il numero massimo degli avventori consentiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Continuano senza sosta, su tutto il territorio della Capitale e della Provincia, lepreventive predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri difinalizzate alla verifica del rispetto dellepreviste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da-19. Il bilancio degli ultimi giorni è di 4commerciali sottoposte a chiusura provvisoria edi. Quartiere Nomentano Il primo negozio “fuori norma” è stato trovato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli in via Arezzo: qui, il gestore di un negozio di alimentari – un cittadino del Bangladesh di 29 anni, aveva omesso di indicare, con apposito cartello, il numero massimo degli avventori consentiti ...

