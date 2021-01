Pregliasco spegne le speranze "Scordatevi i pranzi fuori nel 2021"

(Di domenica 3 gennaio 2021) Federico Garau "Durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino", afferma il virologo dell’Università Statale di Milano Dedicate a coloro i quali ritengono si sia toccato il fondo nel 2020 e che la limitazione delle libertà individuali possa essere finalmente lasciata alle spalle con l'avvento del nuovo anno arrivano in direzione opposta le parole di Fabrizio. Il virologo dell’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas invoca infatti l'uso del pugno di ferro. Tutto quello che è stato fatto sino ad ora, almeno secondo l'opinione del medico, non pare essere stato sufficiente a ridurre in modo da lui ritenuto considerevole la oramai abusata curva dei contagi: e allora stop a ritrovi e ad raduni fino a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco spegne

il Giornale

Pregliasco spegne gli entusiasmi: "Fino al vaccino tutto fermo, la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure" ...Il 27 dicembre 2020 sarà ricordato come il Vax day contro il Covid-19. In tutta italiani i primi italiani sono stati vaccinati, tra parole di speranza e moniti a non abbassare la guardia perché la bat ...