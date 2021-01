Pensioni 2021 ultimissime notizie oggi 3 gennaio

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 3 gennaio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Claudio Ardizio, coordinatore di alcuni comitati degli esodati che ringrazia per l’arrivo della nona salvaguardia per 2400 persone che ha visto conferma nella legge di bilancio. Ecco le sue parole: “Hanno avuto ragione gli esodati , bisognava sognare, lottare e poi continuare, non smettere mai di farlo! Noi Esodati abbiamo alimentato le nostre speranze e i nostri sogni, comunicato le nostre necessità e i nostri bisogni , li abbiamo custoditi, sostenuti, abbiamo lottato e combattuto per realizzarli! Siamo stati determinati/e, ci siamo impegnati in molti in prima persona senza arrenderci, sapendo che nessun altro lo avrebbe fatto per Noi. La conquista del sogno della nona salvaguardia , seppur limitata a 2.400 posti , è un traguardo collettivo , perché i sogni concepiti dagli Esodati sono stati ambiziosi e creativi non solo per ...