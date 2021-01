Pasta e piselli cremosa (Di domenica 3 gennaio 2021) La è un primo piatto veramente gustoso. Potete mangiarla in estate o in inverno, ed è un primo facile e veloce da preparare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta 400 g di piselli surgelati 1/2 cipolla 3-4 cucchiai di salsa di pomodoro 4-5 cucchiai di olio evo Timo essiccato q.b. Maggiorana q.b. Peperoncino piccante q.b. Pepe nero macinato q.b. Sale fino q.b. 2 lt. di acqua Per preparare la iniziamo con la preparazione del soffritto: tagliate finemente la cipolla e il peperoncino. In un tegame abbastanza capiente – sarà lo stesso dove andremo a cuocere anche la Pasta– mettete un filo di olio extravergine di oliva e fatelo scaldare. Quando l’olio sarà caldo aggiungete la cipolla, il peperoncino, il tempo e la maggiorana. Fate soffriggere qualche istante e quando la ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 gennaio 2021) La è un primo piatto veramente gustoso. Potete mangiarla in estate o in inverno, ed è un primo facile e veloce da preparare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di400 g disurgelati 1/2 cipolla 3-4 cucchiai di salsa di pomodoro 4-5 cucchiai di olio evo Timo essiccato q.b. Maggiorana q.b. Peperoncino piccante q.b. Pepe nero macinato q.b. Sale fino q.b. 2 lt. di acqua Per preparare la iniziamo con la preparazione del soffritto: tagliate finemente la cipolla e il peperoncino. In un tegame abbastanza capiente – sarà lo stesso dove andremo a cuocere anche la– mettete un filo di olio extravergine di oliva e fatelo scaldare. Quando l’olio sarà caldo aggiungete la cipolla, il peperoncino, il tempo e la maggiorana. Fate soffriggere qualche istante e quando la ...

