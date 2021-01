Parma Torino 0-1 LIVE | Verdi si divora il raddoppio

(Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Tardini il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ granata il primo possesso della partita. 4? Il, contrariamente a quanto previsto alla vigilia, si schiera con un 4-3-3 puro con Cornelius centravanti, Karamoh a destra e Brunetta a sinistra. 7? Lyanco tenta l’uscita palla al piede ma sbaglia l’appoggio e consente la ripartenza ducale con Karamoh che viene chiuso in angolo da Bremer. 8? GOL0-1 Singo recupera palla sulla ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 2-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma 0-1 Tor… - OnlyFootb : 2T. ? 67' Atalanta 4-0 Sassuolo Cagliari 1-2 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-1 Torino AS Rom… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Parma-Torino 0-1: sblocca Singo! - LIVE - Calciomercato - GazzettinoL : Serie A 15a Giornata parziali 6-2 Inter-Crotone 4-0 Atalanta-SassuoloOre 15 1-2 Cagliari-Napoli 0-0 Fiorentin… - AnalistaHumilde : Minuto 60 #SerieA Atalanta 4-0 Sassuolo Cagliari 1-1 Nápoles Fiorentina 0-0 Bolonia Genoa 1-1 Lazio Parma 0-1 Tori… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Torino

SECONDO TEMPO 14' Cambi nel Parma: dentro Inglese per Brunetta, Sohm per Hernani e Busi per Osorio. 12' OCCASIONE TORO! Ruba palla Belotti, viene via all'uomo, resiste ...SECONDO TEMPO 11' Belotti ruba una palla velenosa al limite del'area su Osorio che poi ritorna su di lui e lo travolge, proteste del capitano. 10' Direttamente in porta, di nuovo, ...