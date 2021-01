Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso | “Non dobbiamo mai sentirci soli” Ecco cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 3 gennaio 2021)parlano a cuore aperto La coppia formata da, poco tempo fa hanno parlato di un tragico evento considerato un “tabù”.perché ne hanno parlato. IL POST SU INSTAGRAM Qualche giorno fa, la ex Miss Italia, ha postato una foto su Instagram. Nulla di into all’apparenza. Uno scatto non differente dalle foto natalizie pubblicate da altri vip. Mache, la bella foto è accompagnata da una didascalia che parla al cuore dei seguaci: “qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) IL SOSTEGNO DEGLI ...